Пылало три часа. Под Новой Каховкой уничтожили склад российских боеприпасов 14 июня, 19:11 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрела склада российских боеприпасов под Новой Каховкой (Фото:СтратКом ЗСУ / Facebook)

В пригороде Новой Каховки украинские военные попали в склад российских боеприпасов. Около трех часов пылало и взрывалось.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

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Пожар до сих пор продолжается, однако уже с меньшей интенсивностью. Пожарные не спешат тушить, потому что есть угроза получить ранения.

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Оккупанты не комментировали этот инцидент. Также неизвестно, есть ли пострадавшие или погибшие в результате обстрела.

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