Пылало три часа. Под Новой Каховкой уничтожили склад российских боеприпасов
Последствия обстрела склада российских боеприпасов под Новой Каховкой (Фото:СтратКом ЗСУ / Facebook)
В пригороде Новой Каховки украинские военные попали в склад российских боеприпасов. Около трех часов пылало и взрывалось.
Об этом сообщает СтратКом ВСУ.
Пожар до сих пор продолжается, однако уже с меньшей интенсивностью. Пожарные не спешат тушить, потому что есть угроза получить ранения.
Оккупанты не комментировали этот инцидент. Также неизвестно, есть ли пострадавшие или погибшие в результате обстрела.
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