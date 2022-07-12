Утечка газа. Под Николаевом ракета россиян попала в котельную, есть жертва 12 июля, 20:00 Последствия обстрела Николаева, 12 июля (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

В городе Баштанка Николаевской области произошла утечка газа из-за обстрела оккупантов. Ракета попала в котельную, погиб человек.

Об этом сообщает командование Юг.

На данный момент информация о масштабах разрушения уточняется.

«В Баштанке ракетным ударом разрушена котельная, произошла утечка газа, один человек погиб, информация о масштабах разрушения и пострадавших уточняется», — говорится в сообщении.

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12 июля глава Николаевской областной военно-гражданской администрации Виталий Ким заявил, что в Николаеве после обстрела, нанесенного российскими оккупантами, есть много повреждений, РФ мстит за уничтоженные склады и командные пункты.

Утром во вторник, 12 июля, войска РФ обстреляли Николаев из РСЗО Торнадо-С, применялись также кассетные боеприпасы.

Корреспондент BBC Сара Рейнсфорд у себя в Twitter написала, что в городе прозвучало более 20 взрывов.

Позже стало известно, что ракеты оккупантов попали в два медицинских учреждения и жилые дома. 12 человек получили ранения.

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