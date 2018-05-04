Под Николаевом произошла авария на водопроводе, трубы которого исчерпали срок эксплуатации 22 года назад

Под угрозой - водоснабжение всего областного процесса

На территории Херсонской области вблизи поселка Мирное 3 мая произошла авария на первой нитке водовода Днепр-Николаев, по которому поставляется вода из Днепра в Николаевскую область.

В МКП Николаевводоканал проинформировали о начале ремонтных работ. Из Николаева отправили технику для ликвидации прорыва.

Согласно сообщению, эту линию водопровода проложили еще в 1976 году, ее длина - 73 км, диаметр - 1400 мм. Труба изготовлена ​​из стали, срок эксплуатации которой 20 лет. Отмечается, что уже 22 года водопровод должны были заменены. Среди прочего - место аварии водопровода находится в грунтовых водах, что значительно ускоряет процесс ржавления трубы.

"Весь город получает воду из водопровода Днепр-Николаев, который имеет 2 нити диаметром 1400 мм. Резервного источника водоснабжения в городе нет", - отметили в компании.

Ранее сообщалось, что в Киеве из-за прорыва трубы пятиметровый фонтан разбил несколько автомобилей.