ГБР: В Николаевской области командир начислил почти 5,5 млн грн военным, которые не появлялись на службе. Получил подозрение 21 августа, 13:09 Командиру одной из воинских частей Одесской области сообщили о подозрении (Фото:ГБР)

В Николаевской области командир одной из воинских частей безосновательно начислил подчиненным почти 5,5 миллиона гривен, заявили в Государственном бюро расследований. Ему сообщили о подозрении.

Как пишет ГБР, по данным следствия, чиновник был обязан приостанавливать выплаты военным, которые самовольно оставили воинскую часть и в течение трех дней не вернулись на службу.

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«Впрочем, полковник продолжал начислять зарплаты даже военным, которые по три месяца не появлялись на службе. Своими действиями он нанес ущерб государству на 5,4 млн грн», — рассказали в Бюро.

Процесс возмещения денег бюджета уже начали. Командиру сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины — халатное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения. Ему грозит восемь лет лишения свободы.

Ранее ГБР сообщило о подозрении замкомандира батальона одной из воинских частей Одесской области, который, по данным следствия, почти год заставлял подчиненных военных строить ему дом. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.