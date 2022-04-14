На Николаевском и Херсонском направлениях уничтожены более 50 оккупантов и восемь единиц техники — ВСУ 14 апреля, 14:08 Цей матеріал також доступний українською Среди уничтоженной российской техники есть танки, САУ и РСЗО (Фото:ВСУ)

Последние потери российских оккупантов на Николаевском и Херсонском направлениях составили более 50 военнослужащих и восемь единиц различной техники.

Война России против Украины — главные события 14 апреля

Об этом в ежедневном отчете об оперативной обстановке по состоянию на утро 14 апреля сообщили в Оперативном командовании Юг.

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«Потери противника составляют 54 рашиста и восемь единиц техники, среди которых две самоходных артиллерийских установки, реактивная система залпового огня Град и танки Т-72», — говорится в сообщении.

В целом же ВС РФ с начала вторжения в Украину потеряли уже почти 20 тысяч своих военных.

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