На Николаевском и Херсонском направлениях уничтожены более 50 оккупантов и восемь единиц техники — ВСУ

14 апреля, 14:08
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Среди уничтоженной российской техники есть танки, САУ и РСЗО (Фото:ВСУ)

Среди уничтоженной российской техники есть танки, САУ и РСЗО (Фото:ВСУ)

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Последние потери российских оккупантов на Николаевском и Херсонском направлениях составили более 50 военнослужащих и восемь единиц различной техники.

Война России против Украины — главные события 14 апреля

Об этом в ежедневном отчете об оперативной обстановке по состоянию на утро 14 апреля сообщили в Оперативном командовании Юг.

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«Потери противника составляют 54 рашиста и восемь единиц техники, среди которых две самоходных артиллерийских установки, реактивная система залпового огня Град и танки Т-72», — говорится в сообщении.

https://www.youtube.com/embed/Q7eteqX9vFY?start=52

В целом же ВС РФ с начала вторжения в Украину потеряли уже почти 20 тысяч своих военных.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Херсонская область Российские военные Николаевская область Война России против Украины

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