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Под мостом на Владимирскую горку в Киеве загорелся автомобиль — видео

Сегодня, 14:55
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Под мостом на Владимирскую горку в Киеве загорелся автомобиль — видео - фото

Скриншот с видео Киев Оперативный

Причины возгорания автомобиля пока не установлены

В четверг, 23 мая, под пешеходным мостом на Владимирском спуске в Киеве загорелся автомобиль Geely Emgrand.

Соответствующее видео было опубликовано в сообществе Киев Оперативный в Facebook.

Как сообщается, сначала водитель машины и случайные очевидцы пытались загасить ее самостоятельно, использовав для этого около 15 огнетушителей, однако у них ничего не вышло, и ликвидировать пожар удалось лишь прибывшим на место спасателям.

Никто из людей в результате происшествия не пострадал. Причины возгорания пока не установлены.

Теги:   Владимирская Горка Автомобиль Пожар Киев

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