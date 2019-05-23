Под мостом на Владимирскую горку в Киеве загорелся автомобиль — видео Сегодня, 14:55 1820 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео Киев Оперативный Причины возгорания автомобиля пока не установлены Скриншот с видео Киев Оперативный

В четверг, 23 мая, под пешеходным мостом на Владимирском спуске в Киеве загорелся автомобиль Geely Emgrand.

Соответствующее видео было опубликовано в сообществе Киев Оперативный в Facebook.

Как сообщается, сначала водитель машины и случайные очевидцы пытались загасить ее самостоятельно, использовав для этого около 15 огнетушителей, однако у них ничего не вышло, и ликвидировать пожар удалось лишь прибывшим на место спасателям.

Никто из людей в результате происшествия не пострадал. Причины возгорания пока не установлены.