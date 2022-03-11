Украинские военные сняли последствия разгрома танковой роты ВС РФ под Мокрецем — видео
Часть танков украинские военные захватили (Фото:Скриншот видео Андрея Цаплиенко)
Под Мокрецем Киевской области украинские военные разгромили танковую роту ВС РФ.
Об этом сообщил у себя в Telegram-канале журналист Андрей Цаплиенко, опубликовав видео с последствиями боя.
На нем, в частности, видны уничтоженные и захваченные танки, а также зенитный ракетный комплекс.
«Подбиты три танка, ЗРК Тор и два МТЛБ. Захвачены в качестве трофея семь танков Т-72 и один БРМ», — рассказал Цаплиенко.
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