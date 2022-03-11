Украинские военные сняли последствия разгрома танковой роты ВС РФ под Мокрецем — видео

11 марта, 10:34
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Часть танков украинские военные захватили (Фото:Скриншот видео Андрея Цаплиенко)

Часть танков украинские военные захватили (Фото:Скриншот видео Андрея Цаплиенко)

Под Мокрецем Киевской области украинские военные разгромили танковую роту ВС РФ.

Об этом сообщил у себя в Telegram-канале журналист Андрей Цаплиенко, опубликовав видео с последствиями боя.

На нем, в частности, видны уничтоженные и захваченные танки, а также зенитный ракетный комплекс.

«Подбиты три танка, ЗРК Тор и два МТЛБ. Захвачены в качестве трофея семь танков Т-72 и один БРМ», — рассказал Цаплиенко.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Киевская область Российские танки Война России против Украины

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