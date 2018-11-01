Под мелодии из мультфильмов. В Киеве прощаются с украинским художником-мультипликатором Давидом Черкасским

В четверг, 1 ноября, в Киеве прощаются с известным украинским художником-мультипликатором Давидом Черкасским.

Как сообщает ТСН, прощание проходит в Доме кино под мелодии из его мультфильмов.

Попрощаться с режиссером пришли родные и коллеги.

Давида Черкасского похоронят на Берковецком кладбище рядом с родителями.

Напомним, художник-мультипликатор, режиссер и сценарист Давид Черкасский умер 30 октября в возрасте 87 лет. Он скончался в больнице спустя два месяца после госпитализации из-за инсульта.