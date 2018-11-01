01 ноября 2018, четверг

Под мелодии из мультфильмов. В Киеве прощаются с украинским художником-мультипликатором Давидом Черкасским

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Черкасского похоронят на Берковецком кладбище
Фото: ТСН

Черкасского похоронят на Берковецком кладбище

В четверг, 1 ноября, в Киеве прощаются с известным украинским художником-мультипликатором Давидом Черкасским.

Как сообщает ТСН, прощание проходит в Доме кино под мелодии из его мультфильмов.

Попрощаться с режиссером пришли родные и коллеги.

Давида Черкасского похоронят на Берковецком кладбище рядом с родителями.

Напомним, художник-мультипликатор, режиссер и сценарист Давид Черкасский умер 30 октября в возрасте 87 лет. Он скончался в больнице спустя два месяца после госпитализации из-за инсульта.

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