Под Мелитополем взорвали железнодорожный мост, по которому оккупанты доставляли оружие и топливо из Крыма 28 апреля, 14:31 Цей матеріал також доступний українською По словам жителей Мелитополя, у оккупантов началась паника (Фото:РИА Мелитополь)

Утром 28 апреля в Акимовке Мелитопольского района Запорожской области был взорван железнодорожный мост, сообщает РИА-Мелитополь.

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Издание со ссылкой на свидетельства местных жителей отмечает, что у оккупантов началась паника. Они оцепили мост и начали проверять все проезжающие машины.

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Кроме того, оккупанты проводят обыски в домах местных жителей села Владимировка и ищут диверсантов.

При этом российские военные рассказывают местным жителям, что сами подорвали мост якобы при разминировании рельсов.

По этому мосту оккупанты доставляли оружие и топливо для военной техники из АР Крым.

Вскоре пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук подтвердил информацию про подрыв моста.

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