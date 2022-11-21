Подробности взрывов в Мелитопольском районе: мэр Федоров сообщил об уничтожении базы оккупантов
Под Мелитополем уничтожили базу оккупантов (Фото:inform.zp.ua)
Вечером в воскресенье, 20 ноября, в Мелитопольском районе Запорожской области уничтожили базу российских оккупантов.
Об этом в Telegram сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
«По уточненной информации, рашисты неудачно покурили на своей же военной базе, которая размещалась на территории одного из фермерских хозяйств», — написал он.
По словам Федорова, в офисном здании проживал личный состав, а рядом с ним дислоцировалась военная техника оккупантов.
Местные жители сообщают о существенных разрушениях, добавил он.
Ранее сообщалось, что 20 ноября на севере от Мелитополя в районе временно оккупированного поселка Веселое Запорожской области прогремело три мощных взрыва.