Подробности взрывов в Мелитопольском районе: мэр Федоров сообщил об уничтожении базы оккупантов 21 ноября, 11:21 Под Мелитополем уничтожили базу оккупантов (Фото:inform.zp.ua)

Вечером в воскресенье, 20 ноября, в Мелитопольском районе Запорожской области уничтожили базу российских оккупантов.

Об этом в Telegram сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

«По уточненной информации, рашисты неудачно покурили на своей же военной базе, которая размещалась на территории одного из фермерских хозяйств», — написал он.

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По словам Федорова, в офисном здании проживал личный состав, а рядом с ним дислоцировалась военная техника оккупантов.



Местные жители сообщают о существенных разрушениях, добавил он.

Ранее сообщалось, что 20 ноября на севере от Мелитополя в районе временно оккупированного поселка Веселое Запорожской области прогремело три мощных взрыва.