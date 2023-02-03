Раненых вывозили КамАЗами: под Мелитополем уничтожена военная база оккупантов — Федоров

3 февраля, 14:35
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Под Мелитополем уничтожена военная база ВС РФ (Фото:Иван Федоров/Telegram)

Под Мелитополем уничтожена военная база ВС РФ (Фото:Иван Федоров/Telegram)

В Мелитопольском районе в Новобогдановке была уничтожена нефтебаза, на территории которой ВС РФ размещали личный состав и боевую технику В этот раз потери оккупантов ранеными исчисляются сотнями.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Фёдоров в эфире национального телемарафона.

По его словам, взрывы в районе были настолько сильными, что слышали жители самого Мелитополя.

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Иван Федоров уточнил, что масштабна «хлопок» в Новобогдановке произошел в результате прилета снарядов.

«Было ярко на территории нефтебазы, где россияне оборудовались вместе с техникой. По информации местных, пылало там долго. Также, по предварительным данным, было громко и на территории одного из мелитопольских предприятий в южной части города, где оккупанты обустроили себе базу», — сказал он.

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В результате нескольких взрывов, по словам Федорова, потери ВС РФ ранеными исчисляются сотнями. Мэр уточнил, что на территории нефтебазы горючего не было, поскольку его давно разворовали.

«Относительно потерь после этих взрывов можно констатировать несколько фактов. Первый: вчера на территорию Приазовья, там, где они захватили одно из наших учреждений и организовали госпиталь, привезли восемь КамАЗов 300-х. То есть, это сотни раненых, которых они насыпью привезли», — подытожил мэр Мелитополя.

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Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Российские военные Мелитополь Нафтебаза Иван Федоров Война России против Украины

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