Под Мелитополем сожгли дом культуры, чтобы избавиться от русского флага 20 ноября, 02:02 Жители хотят увидеть «русский мир» только в пламени (Фото:t.me/ivan_fedorov_melitopol)

Во временно оккупированном селе Мироновка Мелитопольского района Запорожской области жители сожгли дом культуры, на котором был установлен российский флаг. Пожар даже не пытались тушить.

Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.



«Жители Мелитопольщины даже на девятом месяце оккупации ярко показывают сопротивление чему-то российскому. В селе Мироновка Мелитопольского района кто-то настолько хотел избавиться от ненавистного российского триколора на местном доме культуры, что пришлось пожертвовать целым зданием», — отметил Федоров.

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По его словам, здание культуры никто даже не пытался тушить. Ведь люди, выживающие в оккупации, хотят увидеть «русский мир» только в пламени.