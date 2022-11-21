Под Мелитополем прогремели три мощных взрыва — мэр
В районе Мелитополя прогремело три мощных взрыва (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
На севере от Мелитополя в районе временно оккупированного поселка Веселое Запорожской области прогремело три мощных взрыва.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.
По его словам, взрывы произошли в районе железнодорожной станции.
Как сообщает местное издание РИА Мелитополь, взрывы прогремели поздно вечером в воскресенье, 20 ноября. Их отголоски слышали в некоторых районах Мелитополя и в окрестных селах.
По словам жителей Веселого, было попадание по скоплению живой силы оккупантов в районе блокпоста.
20 ноября в селе Мироновка Мелитопольского района Запорожской области жители сожгли дом культуры, на котором был установлен российский флаг. Пожар даже не пытались тушить.