Под Мелитополем прогремели три мощных взрыва — мэр

21 ноября, 08:10
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В районе Мелитополя прогремело три мощных взрыва (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В районе Мелитополя прогремело три мощных взрыва (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

На севере от Мелитополя в районе временно оккупированного поселка Веселое Запорожской области прогремело три мощных взрыва.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

По его словам, взрывы произошли в районе железнодорожной станции.

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Как сообщает местное издание РИА Мелитополь, взрывы прогремели поздно вечером в воскресенье, 20 ноября. Их отголоски слышали в некоторых районах Мелитополя и в окрестных селах.

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По словам жителей Веселого, было попадание по скоплению живой силы оккупантов в районе блокпоста.

20 ноября в селе Мироновка Мелитопольского района Запорожской области жители сожгли дом культуры, на котором был установлен российский флаг. Пожар даже не пытались тушить.

https://www.youtube.com/watch?v=5Wjeh8rJSJw
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Мелитополь Иван Федоров Взрыв Война России против Украины

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