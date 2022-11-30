Под Мелитополем прогремели взрывы в клубе, где расселились мобилизованные из РФ — мэр

30 ноября, 09:00
Поделиться:
Взрывы прогремели в клубе, где расселились мобилизованные из РФ (Фото:Википедия)

Взрывы прогремели в клубе, где расселились мобилизованные из РФ (Фото:Википедия)

В ночь на среду, 30 ноября, в поселке Мирное Мелитопольского района Запорожской области прогремели взрывы.

Об этом в Telegram сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, около часа ночи раздалось несколько громких взрывов в местном клубе, где расселились новоприбывшие мобилизованные из РФ.

Видео дня

Читайте также:
Объявили «премию» в 8 тысяч долларов. В Мелитополе оккупанты ищут партизан

«Настолько мощно „погуляли“, что в 30 км от Мирного проснулись даже жители Мелитополя», — написал Федоров.

Он добавил, что информация о потерях оккупантов уточняется.

24 ноября Иван Федоров сообщал, что ВСУ могли нанести удары по аэродрому Мелитополя, который используют оккупанты.

https://www.youtube.com/watch?v=xU_xwd7sJ0c
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Мобилизация Запорожская область Мелитополь Иван Федоров Взрыв Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X