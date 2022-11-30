Под Мелитополем прогремели взрывы в клубе, где расселились мобилизованные из РФ — мэр
Взрывы прогремели в клубе, где расселились мобилизованные из РФ (Фото:Википедия)
В ночь на среду, 30 ноября, в поселке Мирное Мелитопольского района Запорожской области прогремели взрывы.
Об этом в Telegram сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
По его словам, около часа ночи раздалось несколько громких взрывов в местном клубе, где расселились новоприбывшие мобилизованные из РФ.
«Настолько мощно „погуляли“, что в 30 км от Мирного проснулись даже жители Мелитополя», — написал Федоров.
Он добавил, что информация о потерях оккупантов уточняется.
24 ноября Иван Федоров сообщал, что ВСУ могли нанести удары по аэродрому Мелитополя, который используют оккупанты.