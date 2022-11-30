Под Мелитополем прогремели взрывы в клубе, где расселились мобилизованные из РФ — мэр 30 ноября, 09:00 Взрывы прогремели в клубе, где расселились мобилизованные из РФ (Фото:Википедия)

В ночь на среду, 30 ноября, в поселке Мирное Мелитопольского района Запорожской области прогремели взрывы.

Об этом в Telegram сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, около часа ночи раздалось несколько громких взрывов в местном клубе, где расселились новоприбывшие мобилизованные из РФ.

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«Настолько мощно „погуляли“, что в 30 км от Мирного проснулись даже жители Мелитополя», — написал Федоров.

Он добавил, что информация о потерях оккупантов уточняется.

24 ноября Иван Федоров сообщал, что ВСУ могли нанести удары по аэродрому Мелитополя, который используют оккупанты.