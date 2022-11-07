Утром под Мелитополем прогремели мощные взрывы 7 ноября, 11:10 Утром в районе Мелитополя слышали мощные взрывы (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Утром в понедельник, 7 ноября, в районе оккупированного Мелитополя прогремели мощные взрывы. Также были слышны звуки стрельбы.

Об этом сообщает местное издание РИА Мелитополь.

Взрывы довольно мощные и слышны практически во всех районах Мелитополя.

Издание предполагает, что на берегу Молочного лимана, где возле села Гирсовка оккупанты обустроили полигон, проводят учения для мобилизованных.

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3 ноября в Мелитополе прогремела серия взрывов. Мэр города Иван Федоров сообщал, что разрушена часть захваченного рашистами завода Рефма, где размещался один из основных штабов личного состава оккупантов,