Под Мелитополем поврежден стратегически важный мост оккупантов, еще в двух населенных пунктах слышны взрывы — мэр

12 декабря, 21:37
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В Мелитополе «устал» мост, соединявший город с селом Константиновка (Фото:Скриншот из видео Ивана Федорова/Telegram)

В Мелитополе «устал» мост, соединявший город с селом Константиновка (Фото:Скриншот из видео Ивана Федорова/Telegram)

Под оккупированным Мелитополем поврежден мост, который россияне использовали для переброски военной техники. Всего в трех населенных пунктах Запорожской области местные жители слышали взрывы.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

«У рашистов очередная вечерняя дискотека. Из Токмака, Михайловки и пригорода Мелитополя сообщают о взрывах. Ждем подтверждение от Генштаба», — написал он.

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Скриншот Google maps
Фото: Скриншот Google maps

Федоров добавил, что в Мелитополе «устал» мост, соединявший город с селом Константиновка.

«Это один из стратегически важных мостов после усталости Крымского моста. Именно через него оккупанты перевозили военную технику с восточного направления», — пишет он.

Ранее Федоров сообщал, что в ночь с субботы на воскресенье было уничтожено как минимум три места концентрации российских военных.

В частности, был уничтожен личный состав на блокпосте в Новобогдановке, радиолокационная база возле села Семеновка, и гостинично-ресторанный комплекс Привал охотника, где базировались российские оккупанты.

https://www.youtube.com/embed/AUL03ORlWxk
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Войска РФ Мелитополь

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