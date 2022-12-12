Под Мелитополем поврежден стратегически важный мост оккупантов, еще в двух населенных пунктах слышны взрывы — мэр
В Мелитополе «устал» мост, соединявший город с селом Константиновка (Фото:Скриншот из видео Ивана Федорова/Telegram)
Под оккупированным Мелитополем поврежден мост, который россияне использовали для переброски военной техники. Всего в трех населенных пунктах Запорожской области местные жители слышали взрывы.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.
«У рашистов очередная вечерняя дискотека. Из Токмака, Михайловки и пригорода Мелитополя сообщают о взрывах. Ждем подтверждение от Генштаба», — написал он.
Федоров добавил, что в Мелитополе «устал» мост, соединявший город с селом Константиновка.
«Это один из стратегически важных мостов после усталости Крымского моста. Именно через него оккупанты перевозили военную технику с восточного направления», — пишет он.
Ранее Федоров сообщал, что в ночь с субботы на воскресенье было уничтожено как минимум три места концентрации российских военных.
В частности, был уничтожен личный состав на блокпосте в Новобогдановке, радиолокационная база возле села Семеновка, и гостинично-ресторанный комплекс Привал охотника, где базировались российские оккупанты.