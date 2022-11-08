Боятся прорыва ВСУ. Под Мелитополем оккупанты строят третью линию обороны и вводят комендантский час — СМИ 8 ноября, 10:04 Оккупанты строят третью линию обороны под Мелитополем (Фото:РИА Мелитополь)

В Мелитопольском районе оккупанты активно строят оборонительную линию, сообщает РИА Мелитополь.



По данным издания, из села Поляновка российские захватчики выселяют все местное население и завозят туда бетонные блоки. Окопы роют прямо в огородах людей.

Издание также пишет, что между собой оккупанты говорят о том, что строят третью оборонительную линию и ждут наступления ВСУ.

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«В войсках оккупантов уже паника, они обсуждают, что скоро украинская армия войдет в Каховку и боятся прорыва ВСУ в Крым», — говорится в сообщении.

В селе Лазурное российские военные расселились в зданиях детского садика, начальной школы, в частных домам. У местных жителей оккупанты отбирают личный транспорт и запретили выходить на улицу всем после 16.00.

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Также российские оккупанты заехали в село Радивоновка.

По данным британской разведки, Россия прилагает значительные усилия для подготовки глубокой обороны на линии фронта, чтобы предотвратить любое быстрое продвижение ВСУ в случае прорыва.