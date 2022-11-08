Боятся прорыва ВСУ. Под Мелитополем оккупанты строят третью линию обороны и вводят комендантский час — СМИ
Оккупанты строят третью линию обороны под Мелитополем (Фото:РИА Мелитополь)
В Мелитопольском районе оккупанты активно строят оборонительную линию, сообщает РИА Мелитополь.
По данным издания, из села Поляновка российские захватчики выселяют все местное население и завозят туда бетонные блоки. Окопы роют прямо в огородах людей.
Издание также пишет, что между собой оккупанты говорят о том, что строят третью оборонительную линию и ждут наступления ВСУ.
«В войсках оккупантов уже паника, они обсуждают, что скоро украинская армия войдет в Каховку и боятся прорыва ВСУ в Крым», — говорится в сообщении.
В селе Лазурное российские военные расселились в зданиях детского садика, начальной школы, в частных домам. У местных жителей оккупанты отбирают личный транспорт и запретили выходить на улицу всем после 16.00.
Также российские оккупанты заехали в село Радивоновка.
По данным британской разведки, Россия прилагает значительные усилия для подготовки глубокой обороны на линии фронта, чтобы предотвратить любое быстрое продвижение ВСУ в случае прорыва.