Под Мелитополем ликвидировали еще одно логово оккупантов: там находилось около 150 военных РФ — СМИ 12 декабря, 12:03 В селе Майское Мелитопольського района раздались взрывы в местной школе — там базировались оккупанты (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

В селе Майское Мелитопольського района раздались взрывы в местной школе. На момент прилета там находилось порядка 150 военных РФ, сообщает РИА Мелитополь.

Кроме того, 11 декабря прошла удачная спецоперация по ликвидации вражеской базы на территории ООО Политехника в селе Пологи Запорожской области.

Украинские разведчики подразделения ССО Бандерлоги вычислили место дислокации россиян и передали точные координаты украинским артиллеристам. Они метко и быстро отработали по указанному месту.

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По предварительным данным уничтожено несколько единиц техники врага, десятки оккупантов погибли.

Генштаб официально не комментировал эту информацию.

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в городе ликвидировали аналитическое подразделение ФСБ.