Под Мелитополем ликвидировали еще одно логово оккупантов: там находилось около 150 военных РФ — СМИ
В селе Майское Мелитопольського района раздались взрывы в местной школе — там базировались оккупанты (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)
В селе Майское Мелитопольського района раздались взрывы в местной школе. На момент прилета там находилось порядка 150 военных РФ, сообщает РИА Мелитополь.
Кроме того, 11 декабря прошла удачная спецоперация по ликвидации вражеской базы на территории ООО Политехника в селе Пологи Запорожской области.
Украинские разведчики подразделения ССО Бандерлоги вычислили место дислокации россиян и передали точные координаты украинским артиллеристам. Они метко и быстро отработали по указанному месту.
По предварительным данным уничтожено несколько единиц техники врага, десятки оккупантов погибли.
Генштаб официально не комментировал эту информацию.
Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в городе ликвидировали аналитическое подразделение ФСБ.