Под Мелитополем ликвидировали еще одно логово оккупантов: там находилось около 150 военных РФ — СМИ

12 декабря, 12:03
Поделиться:
В селе Майское Мелитопольського района раздались взрывы в местной школе — там базировались оккупанты (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

В селе Майское Мелитопольського района раздались взрывы в местной школе — там базировались оккупанты (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

В селе Майское Мелитопольського района раздались взрывы в местной школе. На момент прилета там находилось порядка 150 военных РФ, сообщает РИА Мелитополь.

Кроме того, 11 декабря прошла удачная спецоперация по ликвидации вражеской базы на территории ООО Политехника в селе Пологи Запорожской области.

Украинские разведчики подразделения ССО Бандерлоги вычислили место дислокации россиян и передали точные координаты украинским артиллеристам. Они метко и быстро отработали по указанному месту.

Видео дня

По предварительным данным уничтожено несколько единиц техники врага, десятки оккупантов погибли.

Генштаб официально не комментировал эту информацию.

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в городе ликвидировали аналитическое подразделение ФСБ.

https://www.youtube.com/watch?v=g2imODMhAzk
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Запорожская область Мелитополь Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X