«Неспокойный вечер». Под Мелитополем взорвали автомобиль с коллаборантами, ликвидировано четыре предателя — Федоров 2 июня, 21:35 Мелитополь (Фото:inform.zp.ua)

В пятницу, 2 июня, в оккупированной Михайловке Запорожской области взорвали автомобиль с коллаборантами и оккупантами.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его информации, в результате взрыва погибли четыре оккупанта.

«Коллаборационистам и оккупантам Михайловки точно не до спокойного вечера пятницы. Собирались отдохнуть в местном кафе, зато немного не добрались — авто с четырьмя сторонниками Кремля взлетело в воздух прямо возле пункта назначения», — говорится в сообщении.

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Среди них был и бизнесмен местного разлива Давидюк — владелец кафе Гетьман, который гостеприимно кормил россиян. Мэр Мелитополя добавил, что сейчас уточняется информация о погибших россиянах.