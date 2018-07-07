Под Мариуполем в пассажирском автобусе задержали боевика "ДНР"

В субботу, 7 июля, под Мариуполем сотрудники Нацгвардии задержали боевика, причастного к незаконному вооруженному формированию "ДНР".

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС.

Боевика "ДНР" обнаружили в пассажирском автобусе, который остановили на блокпосту вблизи Мариуполя. Пригородный рейсовый автобус следовал по маршруту Мариуполь - Мангуш.

"При проверке документов было выявлено, что один из пассажиров автобуса, житель села Бердянское Донецкой области, имеет связи с незаконными вооруженными формированиями - так называемой "ДНР", - сообщили в ООС.

Боевика задержали и передали сотрудникам полиции по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 260 Уголовного кодекса Украины (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

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