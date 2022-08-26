Под Мариуполем российские оккупанты учат детей стрелять и ненавидеть Украину 26 августа, 22:55 Оккупанты учат детей стрелять из оружия (Фото:Мариупольский горсовет / Telegram)

Российские оккупанты устроили в Мелекино возле Мариуполя детский лагерь, где учат стрелять и ненавидеть Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

В ведомстве подчеркнули, что оккупанты организовали настоящий лагерь.

«Оккупанты продолжают претворять в жизнь методички нацистов. Коллаборанты пытаются превращать мариупольских детей в гитлерюгенд. В Мелекино они обустроили настоящий лагерь, где промывают мозги, учат стрелять и ненавидеть Украину», — говорится в сообщении.

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26 августа горсовет Мариуполя сообщил, что жители города набирают воду из луж, доступа к питьевой воде нет.

В Мариуполе захватчики продолжают сносить поврежденные дома и строят «бетонные курятники» исключительно для коллаборантов, работников оккупационной администрации и военных агрессоров.



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