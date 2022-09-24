Под Мариуполем раздались взрывы, через несколько часов в городе сработала ПВО — советник мэра 24 сентября, 20:43 Вечером в Мариуполе сработало ПВО (Фото:Андрющенко Time)

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в субботу вечером, 24 сентября, в Мариупольском районе прогремели взрывы. При этом через несколько часов после них в самом городе сработала ПВО.

Об этом он сообщил в Telegram.

Так, по словам Андрющенко, в 17:08 раздался громкий взрыв в районе Юрьевки под Мариуполем, а в 17:18 — в районе Урзуфа.

В 19:02 в Мариуполе сработала ПВО. Советник мэра города добавил, что она стоит в самом городе.



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«Хорошие предвестники возвращения домой. В Украину», — написал он.

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