Под Мариуполем оккупанты устроили перестрелку, есть погибшие

13 августа, 02:40
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В результате перестрелки погибли по меньшей мере 4 оккупанта (Фото:t.me/mariupolrada)

В результате перестрелки погибли по меньшей мере 4 оккупанта (Фото:t.me/mariupolrada)

В оккупированном Урзуфе под Мариуполем произошла перестрелка между «кадыровцами» и представителями местной так называемой «комендатуры». Есть погибшие среди оккупантов и гражданского населения.

Об этом сообщил Мариупольский городской совет.

«Вчера во временно оккупированном Урзуфе под Мариуполем произошла перестрелка с участием „кадыровцев“ и комендатуры Урзуфа», — говорится в сообщении.

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По информации мэрии, в результате перестрелки погибли по меньшей мере 4 оккупанта, также есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Мариуполь Война в Украине

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