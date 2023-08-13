Под Мариуполем оккупанты устроили перестрелку, есть погибшие 13 августа, 02:40 В результате перестрелки погибли по меньшей мере 4 оккупанта (Фото:t.me/mariupolrada)

В оккупированном Урзуфе под Мариуполем произошла перестрелка между «кадыровцами» и представителями местной так называемой «комендатуры». Есть погибшие среди оккупантов и гражданского населения.

Об этом сообщил Мариупольский городской совет.



«Вчера во временно оккупированном Урзуфе под Мариуполем произошла перестрелка с участием „кадыровцев“ и комендатуры Урзуфа», — говорится в сообщении.

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По информации мэрии, в результате перестрелки погибли по меньшей мере 4 оккупанта, также есть погибшие и раненые среди гражданского населения.