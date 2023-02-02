«Ситуация на востоке сложная». Возле Марьинки было 13 столкновений, россияне отступили после двух часов боя — Силы обороны 2 февраля, 13:09 Украинские военные в Бахмуте Донецкой области, 27 января 2023 года (Фото:REUTERS/Yan Dobronosov)

За ночь российские оккупанты 95 раз обстреляли позиции украинских военных на Донецком направлении. Ситуация на востоке сложная.

Об этом спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский заявил в эфире телемарафона в четверг, 2 февраля.

По его словам, было 13 боевых столкновений — все возле Марьинки на Бахмутском направлении. Бой длился почти два часа, но россияне безуспешно отступили.

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«Наша разведка наблюдает перемещение подразделений, происходит маневрирование, но пока еще не уверены, на каком направлении будут атаковать. Потому что враг активно подтягивал силы на Запорожское направление, но, скорее всего, наступление и основные действия будут немного в другой стороне», — рассказал Дмитрашковский.

Он убеждает, что украинское командование знает все перемещения и все, что происходит у российских военных. В частности, 1 февраля на Донецкое направление прибыло подразделение оккупантов СОБР, чтобы «подавлять бунты». Также атакуют морские пехотинцы, говорит полковник.

«Недавно в районе Угледара они попытались штурмовать позиции украинских военных, но им досталось на орехи. После чего десять человек из этого подразделения сдались в плен. Достаточно большое количество россиян погибло», — добавил он.

Ранее в ГУР МО заявили, что российский диктатор Владимир Путин приказал к марту захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей, оккупанты готовятся к новому наступлению. 1 февраля замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что россияне пытаются прорвать оборону Украины и расширить географию наступления на Лиманском направлении.