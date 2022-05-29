Под Макаровом Киевской области нашли тело замученного российскими оккупантами мужчины 29 мая, 16:03 Цей матеріал також доступний українською В лесной зоне Вышеграда полицейские обнаружили временное захоронение (Фото:Полиция Киевской области via Facebook)

Возле бывших позиций российских войск под Макаровом в Киевской области нашли тело погибшего мирного жителя.

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Об этом сообщает полиция Киевской области.

«В лесной зоне Вышеграда полицейские Киевской области обнаружили и осмотрели труп мужчины. По предварительным данным солдаты российской федерации забили мужчину до смерти», — говорится в сообщении.

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Погибший был одет в черное худи, голубую футболку, черные спортивные брюки и черные носки.

Фото: Полиция Киевской области

«Возле временного захоронения следователи обнаружили документы 38-летнего Сергея Ивановича Кислицкого, родом с Волыни. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения причин смерти», — добавляют полицейские.

По их данным, семьи у погибшего нет, он приехал в Киевскую область работать строителем.

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