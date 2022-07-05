Под Лисичанском продолжают идти бои, оккупанты пытаются перебрасывать технику — Гайдай 5 июля, 21:27 Последствия обстрелов Лисичанска со стороны российских оккупантов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские военные пытаются строить переправы для переброски техники возле Лисичанска в Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

«На окраине области со стороны Лисичанска идут тяжелые бои. Туда брошены все силы российской армии — все резервы, которые у них есть. Пытаются постоянно строить переправы для переброски техники», — сказал он.

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Гайдай отметил, что российская техника устарела, но ее много. Он также отметил, что оккупанты стягивают технику в Донецкую область.

Тем временем украинские военные уничтожают склады боеприпасов россиян в глубоком тылу, что замедляет их действия на поле боя.

Он также добавил, что россияне терроризируют местное население на оккупированных территориях. Оккупанты ищут проукраинских активистов, семьи военнослужащих и уничтожают все украинское.

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