Возле освобожденного Лимана нашли штаб оккупантов с важной документацией

7 октября, 13:20
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В населенном пункте Яцковка под Лиманом сотрудники ДБР обнаружили штаб оккупантов (Фото:ГБР)

В населенном пункте Яцковка под Лиманом сотрудники ДБР обнаружили штаб оккупантов (Фото:ГБР)

В Донецкой области обнаружили штаб оккупантов с важной документацией в районе населенного пункта Яцковка под Лиманом.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Штаб россияне обустроили в одном из частных домов. В здании найдены списки пленных и незаконно арестованных людей.

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Были изъяты документы с данными лиц и анкеты кандидатов на должности, которые решили работать на захватчиков в захваченных предприятиях и организациях.

https://www.youtube.com/watch?v=xa6qv0Ul8Zs
https://www.youtube.com/watch?v=7fdPYDXp-3U

Стабилизационные мероприятия в деоккупированном Лимане продолжаются. Проводятся следственные действия в отношении местных предателей и коллаборантов. Изъяты мобильные телефоны, карты памяти и другая техника. Собраны свидетельства местных жителей о совершении преступлений.

2 октября ВСУ полностью зачистили Лиман от оккупантов, сообщил президент Владимир Зеленский. Пресс-секретарь Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что при отступлении россияне оставили в Лимане много мин и растяжек.

Позже Череватый сообщил, что часть оккупантов была уничтожена, часть — взята в плен, а часть смогла выйти из окружения колоннами или малыми группами.

https://www.youtube.com/watch?v=1dSIntImGNE
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Донецкая область Государственное бюро расследований (ГБР) Война России против Украины Лиман

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