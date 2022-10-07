Возле освобожденного Лимана нашли штаб оккупантов с важной документацией 7 октября, 13:20 В населенном пункте Яцковка под Лиманом сотрудники ДБР обнаружили штаб оккупантов (Фото:ГБР)

В Донецкой области обнаружили штаб оккупантов с важной документацией в районе населенного пункта Яцковка под Лиманом.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Штаб россияне обустроили в одном из частных домов. В здании найдены списки пленных и незаконно арестованных людей.

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Были изъяты документы с данными лиц и анкеты кандидатов на должности, которые решили работать на захватчиков в захваченных предприятиях и организациях.

Стабилизационные мероприятия в деоккупированном Лимане продолжаются. Проводятся следственные действия в отношении местных предателей и коллаборантов. Изъяты мобильные телефоны, карты памяти и другая техника. Собраны свидетельства местных жителей о совершении преступлений.

2 октября ВСУ полностью зачистили Лиман от оккупантов, сообщил президент Владимир Зеленский. Пресс-секретарь Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что при отступлении россияне оставили в Лимане много мин и растяжек.

Позже Череватый сообщил, что часть оккупантов была уничтожена, часть — взята в плен, а часть смогла выйти из окружения колоннами или малыми группами.