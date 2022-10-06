Зверства россиян. Под Купянском правоохранители нашли тела еще двух замученных мужчин

6 октября, 17:19
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Россияне продолжают совершать военные преступления в Украине (Фото:Нацполиция)

Россияне продолжают совершать военные преступления в Украине (Фото:Нацполиция)

Правоохранители обнаружили два тела замученных мужчин в цехе по изготовлению кирпича в поселке Купянск-Узловой, что в Харьковской области. У одного погибшего имеется огнестрельное ранение.

Об этом сообщает Нацполиция Харьковской области.

По информации следователей, был проведен осмотр в цехе по производству кирпича в Купянск-Узловой. У металлического цилиндрического барабана правоохранители обнаружили два трупа мужчин со связанными руками. У двух трупов имеются следы пыток.

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«У одного из погибших обнаружены телесные повреждения в виде кровоподтеков на шее и грудной клетке, у другого — рана от пулевого ранения на грудной клетке и в паховой зоне», — говорится в сообщении.

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Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны. Виновным может грозить пожизненное лишение свободы.

1 октября стало известно, что 25 сентября россияне расстреляли колонну из семи машин с гражданскими в «серой зоне» между захваченным Сватово Луганской области и Купянском в Харьковской области.

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Олег Синегубов сообщил, что в результате обстрела колонны погибли 24 человека, среди них беременная женщина и 13 детей.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Харьковская область Пытки Российские военные провокации Военные преступления РФ Купянск Война России против Украины

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