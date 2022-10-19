Прошел раненым 1,5 км. В Харьковской области обнаружили еще одну жертву расстрела автомобильной колонны 19 октября, 07:10 19-летний парень раненым прошел 1,5 километра (Фото:gp.gov.ua)

В Харьковской области правоохранители обнаружили еще одну жертву расстрела оккупантами автомобильной колонны вблизи села Куриловка Купянского района. Теперь всего погибли 26 человек.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Погибшим оказался 19-летний парень. По предварительным данным, после расстрела автомобильной колонны он раненым прошел около 1,5 км и скончался в посадке.

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Тело погибшего направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Также установлено, что во время расстрела удалось спастись двум детям — мальчику 1,1 года и девочке, которой 5,5 лет. Их родители погибли. Детей спасли неравнодушные прохожие. Сейчас дети находятся в безопасности и переданы родным.

Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

1 октября стало известно, что 25 сентября россияне расстреляли колонну из семи машин с гражданскими в «серой зоне» между захваченным Сватово Луганской области и Купянском в Харьковской области.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что среди жертв расстрела — беременная женщина и 13 детей.