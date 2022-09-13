Двое жителей оккупированной Луганской области сдались в плен пограничникам под Купянском 13 сентября, 12:21 Двое жителей Луганской области сдались в плен (Фото:Кадр видео Госпогранслужба)

В Харьковской области под Купянском в плен пограничникам сдались двое жителей Луганской области, которые воевали на стороне РФ.

Об этом сообщает Госпогранслужба в Telegram.

Мужчины рассказали, что были мобилизованы против своей воли и что у них «обратной дороги нет, есть дорога только в один конец».

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ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что на отдельных участках области украинские защитники уже вышли к государственной границе.

Только за прошлые сутки защитники Украины выбили оккупантов из более чем 20 населенных пунктов. В Министерстве обороны намекнули, что за время стремительного контрнаступления ВСУ освободили почти 6 тысяч кв. километров территории Украины.

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