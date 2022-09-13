Двое жителей оккупированной Луганской области сдались в плен пограничникам под Купянском

13 сентября, 12:21
Поделиться:
Двое жителей Луганской области сдались в плен (Фото:Кадр видео Госпогранслужба)

Двое жителей Луганской области сдались в плен (Фото:Кадр видео Госпогранслужба)

В Харьковской области под Купянском в плен пограничникам сдались двое жителей Луганской области, которые воевали на стороне РФ.

Об этом сообщает Госпогранслужба в Telegram.

Мужчины рассказали, что были мобилизованы против своей воли и что у них «обратной дороги нет, есть дорога только в один конец».

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=MmklyWJyZDE

ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что на отдельных участках области украинские защитники уже вышли к государственной границе.

https://www.youtube.com/embed/nZzQn8Tf6Go

Только за прошлые сутки защитники Украины выбили оккупантов из более чем 20 населенных пунктов. В Министерстве обороны намекнули, что за время стремительного контрнаступления ВСУ освободили почти 6 тысяч кв. километров территории Украины.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Луганская область Харьковская область Госпогранслужба Украины Плен Купянск Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X