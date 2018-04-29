Под Кривым Рогом сгорел пассажирский автобус

В момент возгорания транспорт двигался в сторону Радушного, чтобы совершить свой первый рейс

В Днепропетровской области на трассе Кривой Рог - Радушное сгорел пассажирский автобус, сообщает пресс-служба Управления ГСЧС области.

"29 апреля в 5:20 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре по адресу: Криворожский район, село Радушне, улица Клубная", - говорится в сообщении.

По прибытию было установлено, что пожар возник в автобусе ПАЗ маршрута № 420, который двигался по пути следования. Огнем поврежден салон и моторный отсек автобуса на площади 10 м кв.

Отмечается, что через 40 минут после поступления сообщения о пожаре, возгорание было ликвидировано. Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.

Как передает сайт города Кривого рога, "в момент возгорания транспорт двигался в сторону Радушного, чтобы совершить свой первый рейс, но не доехал". При пожаре никто не пострадал, автобус был еще без пассажиров.

Фото и видео происшествия опубликовал на своей странице в Facebook криворожский активист Роман Хакимов, ставший очевидцем происшествия.

Напомним, в Винницкой области на маршруте сгорел автобус.