Войска РФ безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ под Кременной, уничтожены танки оккупантов — видео
Украинские военные уничтожили танки российских оккупантов, которые пытались прорвать оборону ВСУ под Кременной (Фото:Скриншот видео Луганская ОВА/Telegram)
Украинские военные уничтожили танки войск РФ под Кременной Луганской области, где оккупанты пытались осуществить прорыв.
Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире национального телемарафона.
«Вчера возле Кременной враг пытался совершить прорыв с помощью где-то около роты танков и роты пехоты. Тяжелый был бой, но наши ребята уничтожили несколько танков россиян. Их прорыв не вышел, сейчас ситуация там стабилизировалась, все нормально», — отметил он.
Гайдай также опубликовал видео уничтоженных танков россиян.
Глава ОВА также добавил, что в районе Сватово оккупанты эвакуировали убитых и раненых. Накануне они понесли значительные потери во время попыток прорвать оборону ВСУ.
Ранее в Луганской ОВА сообщали, что российские оккупанты пытаются продавить украинскую оборону на Кременском направлении, а на Сватовском активно применяют бронированную технику и пехоту.
Войска РФ продолжают накапливать резервы в регионе.