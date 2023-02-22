Войска РФ безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ под Кременной, уничтожены танки оккупантов — видео 22 февраля, 09:58 Украинские военные уничтожили танки российских оккупантов, которые пытались прорвать оборону ВСУ под Кременной (Фото:Скриншот видео Луганская ОВА/Telegram)

Украинские военные уничтожили танки войск РФ под Кременной Луганской области, где оккупанты пытались осуществить прорыв.

Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире национального телемарафона.

«Вчера возле Кременной враг пытался совершить прорыв с помощью где-то около роты танков и роты пехоты. Тяжелый был бой, но наши ребята уничтожили несколько танков россиян. Их прорыв не вышел, сейчас ситуация там стабилизировалась, все нормально», — отметил он.

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Гайдай также опубликовал видео уничтоженных танков россиян.

Глава ОВА также добавил, что в районе Сватово оккупанты эвакуировали убитых и раненых. Накануне они понесли значительные потери во время попыток прорвать оборону ВСУ.

Ранее в Луганской ОВА сообщали, что российские оккупанты пытаются продавить украинскую оборону на Кременском направлении, а на Сватовском активно применяют бронированную технику и пехоту.

Войска РФ продолжают накапливать резервы в регионе.