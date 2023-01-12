Переодеваются в форму ВСУ. Оккупанты могут готовить провокации в Луганской области — Центр нацсопротивления 12 января, 16:41 Российские оккупанты могут готовить провокации в Луганской области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты в Луганской области используют форму ВСУ, сообщает созданный Силами спецопераций Центр национального сопротивления в четверг, 12 января.

По данным Центра, таким образом россияне пытаются ввести в заблуждение защитников Украины, а также могут готовить провокации — операции под «чужим флагом» и показательные акты насилия среди мирных жителей для дискредитации ВСУ.



Видео дня

«Чтобы отличать свои подразделения от наших, россияне используют красные, белые или синие ленты на ногах. Центр национального сопротивления призывает сохранять бдительность и обращать внимание на такие детали», — предупредили в Центре.



6 января глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что украинские силы продвигаются по направлению Сватово — Кременная, но ситуация осложняется тем, что территория плотно заминирована.

По данным NYT, в последнее время на этом направлении наблюдаются существенные успехи защитников Украины, которые могут привести к деоккупации Кременной и взятию под контроль основных дорог, ведущих на Северодонецк и Лисичанск.