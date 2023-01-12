Переодеваются в форму ВСУ. Оккупанты могут готовить провокации в Луганской области — Центр нацсопротивления
Российские оккупанты могут готовить провокации в Луганской области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Российские оккупанты в Луганской области используют форму ВСУ, сообщает созданный Силами спецопераций Центр национального сопротивления в четверг, 12 января.
По данным Центра, таким образом россияне пытаются ввести в заблуждение защитников Украины, а также могут готовить провокации — операции под «чужим флагом» и показательные акты насилия среди мирных жителей для дискредитации ВСУ.
«Чтобы отличать свои подразделения от наших, россияне используют красные, белые или синие ленты на ногах. Центр национального сопротивления призывает сохранять бдительность и обращать внимание на такие детали», — предупредили в Центре.
6 января глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что украинские силы продвигаются по направлению Сватово — Кременная, но ситуация осложняется тем, что территория плотно заминирована.
По данным NYT, в последнее время на этом направлении наблюдаются существенные успехи защитников Украины, которые могут привести к деоккупации Кременной и взятию под контроль основных дорог, ведущих на Северодонецк и Лисичанск.