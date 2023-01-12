Переодеваются в форму ВСУ. Оккупанты могут готовить провокации в Луганской области — Центр нацсопротивления

12 января, 16:41
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Российские оккупанты могут готовить провокации в Луганской области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты могут готовить провокации в Луганской области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты в Луганской области используют форму ВСУ, сообщает созданный Силами спецопераций Центр национального сопротивления в четверг, 12 января.

По данным Центра, таким образом россияне пытаются ввести в заблуждение защитников Украины, а также могут готовить провокации — операции под «чужим флагом» и показательные акты насилия среди мирных жителей для дискредитации ВСУ.

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«Чтобы отличать свои подразделения от наших, россияне используют красные, белые или синие ленты на ногах. Центр национального сопротивления призывает сохранять бдительность и обращать внимание на такие детали», — предупредили в Центре.

6 января глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что украинские силы продвигаются по направлению Сватово — Кременная, но ситуация осложняется тем, что территория плотно заминирована.

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По данным NYT, в последнее время на этом направлении наблюдаются существенные успехи защитников Украины, которые могут привести к деоккупации Кременной и взятию под контроль основных дорог, ведущих на Северодонецк и Лисичанск.

https://www.youtube.com/embed/SjlM-H0jVgw
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Провокации Российские военные провокации Война России против Украины Кременная

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