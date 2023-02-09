Оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону возле Кременной, количество атак возросло — Гайдай 9 февраля, 12:08 По словам Гайдая, существенного успеха оккупанты не имеют (Фото:Генштаб)

Российские оккупационные войска пытаются «продавить» украинскую оборону в направлении Кременной в Луганской области. ВСУ стойко удерживают позиции.



Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Существенно увеличилось количество атак и обстрелов в последнее время. Именно на Кременском направлении они пытаются развивать успех, продавливать оборону наших защитников. Но на сегодняшний день там они существенного успеха не имеют. Силы обороны удерживают свои позиции», — сказал он.

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По словам главы ОВА, продолжают уничтожать село за селом в Луганской области, а относительно попаданий ВСУ в места расположения оккупантов местные жители признают, что украинские защитники бьют настолько метко, что даже тем, кто проживает неподалеку таких объектов, ничего не угрожает.

Накануне Гайдай заявлял, что на Кременском направлении сейчас наблюдается максимальная эскалация.