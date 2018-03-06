Под Кременчугом произошла авария с участием рейсового автобуса: один погибший, шестеро пострадавших

Шесть человек госпитализированы, среди которых пятеро пассажиров автобуса

Вечером во вторник, 6 марта, в Кременчугском районе Полтавской области произошло смертельное ДТП с участием рейсового автобуса.

В областном управлении полиции сообщили, что на автодороге Полтава-Кременчуг-Александрия возле села Чечелево автобус Богдан столкнулся с автомобилем Renault Trafic.

В результате 21-летний пассажир иномарки погиб на месте ДТП, пять пассажирок автобуса и водителя Renault были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По факту ДТП возбуждено производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения). Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Автобус ехал пригородным маршрутом №230 в направлении города Кременчуг.

Напомним, что 4 марта в Чеховском районе Подмосковья автобус с украинцами столкнулся со снегоуборочной машиной: один человек погиб.