Под Киевом живодеры прикидывались волонтерами и убивали животных

В Киевской области задержали пару сожителей, которые прикидывались волонтерами, брали животных на передержку, а сами их убивали.

Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

"Благодаря неравнодушной позиции зоозащитников и активистов, полицейские установили псевдо-волонтеров, которые забирали в свои "добрые руки" у владельцев их породистых собак и кошек на передежку, а затем с особой жестокостью их пытали и убивали", - сообщили в полиции.

Злоумышленников задержали и передали полиции активисты, когда те перевозили в своем автомобиле уже погибших животных.

Полиция инициировала проведение соответствующих экспертиз. Погибших кошек и собак передадут ветврачам для установления причин смерти.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 299 (жестокое издевательство над животными) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.