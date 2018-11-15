Под Киевом живодеры прикидывались волонтерами и убивали животных

В Киевской области задержали пару сожителей, которые прикидывались волонтерами, брали животных на передержку, а сами их убивали.
Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.
"Благодаря неравнодушной позиции зоозащитников и активистов, полицейские установили псевдо-волонтеров, которые забирали в свои "добрые руки" у владельцев их породистых собак и кошек на передежку, а затем с особой жестокостью их пытали и убивали", - сообщили в полиции.
Злоумышленников задержали и передали полиции активисты, когда те перевозили в своем автомобиле уже погибших животных.
Полиция инициировала проведение соответствующих экспертиз. Погибших кошек и собак передадут ветврачам для установления причин смерти.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 299 (жестокое издевательство над животными) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.
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