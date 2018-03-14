Под Киевом затопило часть дороги, вода поднялась на 1,5 метра

В Киевской области возле села Тарасовка затопило участок дороги.

По данным спасателей, затоплены 50 метров дороги между населенными пунктами Тарасовка и Крюковщина Киево-Святошинского района. Вода поднялась на 1,5 метра из-за резкого таяния снега.

Спасатели откачивают воду. Проезд транспорта затруднен.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни в Киеве похолодает. 15 марта синоптики прогнозируют небольшой дождь с мокрым снегом, температура ночью 0-2° тепла, днем ​​3-5° тепла. Уже в выходные, 17-18 марта, в Киеве выпадет снег. В субботу температура воздуха снизится до 2° мороза, а в воскресенье - до 6° мороза.