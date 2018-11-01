01 ноября 2018, четверг

Под Киевом задержали угонщиков элитных авто

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Задержанные разбирали авто на запчасти
Фото: Прокуратура Киевской области

Задержанные разбирали авто на запчасти

В Киевской области разоблачили банду, которая похищала элитные авто в течение 2018 года.

По данным прокуратуры региона, злоумышленники похищали машины марок Toyota, Lexus, Honda, Acura, BMW, Range Rover и Mercedes.

Участники группировки перебивали номера кузова и двигателя, а также разбирали авто для реализации автозапчастей.

Они использовали устройства для подавления GPS и GSM сигналов, GPS трекеры и специальную технику для считывания кодов автомобилей.

Во время проведения обысков по месту жительства фигурантов обнаружены и изъяты машины, приборы для изменения идентификационных данных транспортных средств, заготовки для технических паспортов и голографические защитные элементы для техпаспортов и автомобильных номерных знаков.

Общая площадь складских помещений, в которых злоумышленники прятали похищенные авто и запчасти к ним, составляет около 1000 кв.м.

Четырем задержанным предъявлено подозрение в совершении преступления по ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) УК Украины

Решается вопрос о задержании еще одного участники группировки.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

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