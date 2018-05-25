Под Киевом задержали депутата поселкового совета при получении $7 тысяч взятки

В Ирпене Киевской области задержали депутата Коцюбинского поселкового совета и посредника при получении двух взяток на общую сумму 7 тысяч долларов.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, депутат требовал 50 тысяч гривен в месяц от председателя поселкового совета Коцюбинского за обеспечение голосов нескольких депутатов для принятия необходимых решений. Еще 5 тысяч долларов депутат требовал за результативное голосование о выделении земельного участка под строительство стадиона в центре Коцюбинского.

Депутату-взяточнику и его посреднику грозит до 12 лет лишения свободы по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Фото: СБУ

Напомним, что правоохранители во время получения взятки в размере 30 тысяч грн задержали руководителя одного из отделов управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины ГУ Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в г. Киеве.