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Под Киевом Volkswagen на большой скорости перевернулся и загорелся

Сегодня, 08:16
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Под Киевом Volkswagen на большой скорости перевернулся и загорелся - фото

kiev.informator.ua

В ДТП серьезно пострадали двое мужчин

На Вышгородской трассе недалеко от села Новые Петровцы произошло ДТП, в котором серьезно пострадали два человека.

Как сообщает Информатор, автомобиль Volkswagen съехал с дороги на участок ремонта, сделал несколько переворотов в воздухе и загорелся.

По словам свидетелей, Volkswagen двигался на большой скорости со стороны поселка Водогон в направлении Новых Петровцев. Проезжая мимо перекрестка с круговым движением, водитель не справился с управлением, влетел в вырытую ремонтниками яму, подскочил и сделав несколько переворотов стал гореть.

Проезжающие мимо люди остановились и помогли покинуть салон водителю и пассажиру. Двое мужчин получили серьезные травмы: у одного из них открытая черепно-мозговая травма, а второй повредил позвоночник. Они были госпитализированы.

По словам правоохранителей, с момента начала ремонта на участке с круговым движением это место стало аварийным.

Теги:   ДТП Киев

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