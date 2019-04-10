Под Киевом Volkswagen на большой скорости перевернулся и загорелся Сегодня, 08:16 441 Цей матеріал також доступний українською kiev.informator.ua В ДТП серьезно пострадали двое мужчин kiev.informator.ua

На Вышгородской трассе недалеко от села Новые Петровцы произошло ДТП, в котором серьезно пострадали два человека.

Как сообщает Информатор, автомобиль Volkswagen съехал с дороги на участок ремонта, сделал несколько переворотов в воздухе и загорелся.



По словам свидетелей, Volkswagen двигался на большой скорости со стороны поселка Водогон в направлении Новых Петровцев. Проезжая мимо перекрестка с круговым движением, водитель не справился с управлением, влетел в вырытую ремонтниками яму, подскочил и сделав несколько переворотов стал гореть.

Проезжающие мимо люди остановились и помогли покинуть салон водителю и пассажиру. Двое мужчин получили серьезные травмы: у одного из них открытая черепно-мозговая травма, а второй повредил позвоночник. Они были госпитализированы.

По словам правоохранителей, с момента начала ремонта на участке с круговым движением это место стало аварийным.