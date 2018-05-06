Под Киевом водитель влетел в столб: без электричества осталось целое село

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Виновник ДТП скрылся с места происшествия
Фото: dtp.kiev.ua via Facebook

Виновник ДТП скрылся с места происшествия

В ночь на воскресенье, 6 мая, в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом водитель врезался в бетонный столб с электрическими проводами и снес часть забора частного дома.

Как сообщили в сообществе dtp.kiev.ua, в результате населенный пункт остался без электричества.

"Предварительно, водитель в нетрезвом состоянии примерно в 1:00 ночи не справился с управлением автомобиля и врезался в забор на ул. Чкалова, 97", - говорится в сообщении.

Нарушитель  скрылся с места происшествия в неизвестном направлении.

Напомним, что в ночь на 6 мая у озера в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области прогремел взрыв. В результате мужчина получил серьезные ранения.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове