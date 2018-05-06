Под Киевом водитель влетел в столб: без электричества осталось целое село

В ночь на воскресенье, 6 мая, в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом водитель врезался в бетонный столб с электрическими проводами и снес часть забора частного дома.

Как сообщили в сообществе dtp.kiev.ua, в результате населенный пункт остался без электричества.

"Предварительно, водитель в нетрезвом состоянии примерно в 1:00 ночи не справился с управлением автомобиля и врезался в забор на ул. Чкалова, 97", - говорится в сообщении.

Нарушитель скрылся с места происшествия в неизвестном направлении.

Напомним, что в ночь на 6 мая у озера в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области прогремел взрыв. В результате мужчина получил серьезные ранения.