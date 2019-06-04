Под Киевом в результате столкновения двух маршруток и легковушки пострадали 26 человек Вчера, 12:07 Цей матеріал також доступний українською Нацполиция Трое пострадавших в результате ДТП госпитализированы в тяжелом состоянии Нацполиция

Во вторник, 4 июня, в Боярке Киевской области произошло ДТП с участием двух маршруток с пассажирами и легкового автомобиля.

Как сообщили в облуправлении Нацполиции, на перекрестке улиц Независимости и Хмельницкого микроавтобус Mercedes, двигавшийся по второстепенной дороге зацепил Skoda, после чего его вынесло на главную, где произошло столкновение с автобусом Богдан.

Фото: Нацполиция

В результате происшествия пострадали 26 человек, трое из которых были госпитализированы в тяжелом состоянии в реанимацию.

Водитель Mercedes на данное время задержан.