Под Киевом в результате столкновения двух маршруток и легковушки пострадали 26 человек
Во вторник, 4 июня, в Боярке Киевской области произошло ДТП с участием двух маршруток с пассажирами и легкового автомобиля.
Как сообщили в облуправлении Нацполиции, на перекрестке улиц Независимости и Хмельницкого микроавтобус Mercedes, двигавшийся по второстепенной дороге зацепил Skoda, после чего его вынесло на главную, где произошло столкновение с автобусом Богдан.
В результате происшествия пострадали 26 человек, трое из которых были госпитализированы в тяжелом состоянии в реанимацию.
Водитель Mercedes на данное время задержан.