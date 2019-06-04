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Под Киевом в результате столкновения двух маршруток и легковушки пострадали 26 человек

Вчера, 12:07
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Под Киевом в результате столкновения двух маршруток и легковушки пострадали 26 человек - фото

Нацполиция

Трое пострадавших в результате ДТП госпитализированы в тяжелом состоянии

Во вторник, 4 июня, в Боярке Киевской области произошло ДТП с участием двух маршруток с пассажирами и легкового автомобиля.

Как сообщили в облуправлении Нацполиции, на перекрестке улиц Независимости и Хмельницкого микроавтобус Mercedes, двигавшийся по второстепенной дороге зацепил Skoda, после чего его вынесло на главную, где произошло столкновение с автобусом Богдан.

Фото: Нацполиция

В результате происшествия пострадали 26 человек, трое из которых были госпитализированы в тяжелом состоянии в реанимацию.

Водитель Mercedes на данное время задержан.

Теги:   Маршрутки ДТП Киевская область

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