Под Киевом в результате ДТП загорелся автомобиль с беременной женщиной

В селе Крюковщина Киевской области в воскресенье вечером, 24 июня, произошло ДТП с участием Chery Tiggo и Volkswagen Golf.

Как сообщает Информатор, в результате аварии пострадали два человека.

"Volkswagen ехал со стороны Киева, а Chery - навстречу. Tiggo поворачивал налево на улицу Мичурина. От удара оба автомобиля влетели в забор. "Немец" начал гореть. Чтобы спасти внедорожник, его оттащили от горящей машины. В результате аварии Volkswagen полностью сгорел. В сгоревшем автомобиле на момент ДТП находилась беременная девушка", - говорится в сообщении.

Пострадавшую срочно увезли в больницу до прибытия медиков. Водителя Chery также госпитализировали.

Ранее сообщалось, что перед Северным мостом в Киеве сгорел автомобиль.