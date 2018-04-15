Под Киевом в результате ДТП мотоцикл разорвало на части

В 8 км от Киева на Бориспольской трассе в результате ДТП с участием мотоцикла и автомобиля Mazda мотоцикл разорвало на части.

Об этом сообщает интернет-сообщество dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

При этом отмечается, что мотоциклист остался жив и даже не получил тяжелых травм "благодаря случаю и качественной экипировке".

Интернет-сообщество также опубликовало фото и видео с места ДТП.

Напомним, 26 февраля 2018 года на Бориспольской трассе под Киевом фура MAN врезалась в микроавтобус Газель, водитель которого менял колесо. Виновником ДТП оказался 41-летний гражданин Сербии, водитель Газели погиб на месте.