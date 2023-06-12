Возле блокпоста под Киевом насмерть сбили военного: в ГБР рассказали подробности 12 июня, 15:29 За рулем авто находилась сотрудница правоохранительных органов (Фото:ГБР)

11 июня возле блокпоста на выезде из Киева в направлении Броваров насмерть сбили военного.

Как сообщили в Госбюро расследований, погиб военнослужащий Добровольческого формирования территориальной громады.

По данным следствия, за рулем авто была сотрудница правоохранительного органа. По предварительным данным, она была трезвая и двигалась с разрешенной скоростью 110 км/ч.

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Военнослужащий пересекал проезжую часть в неустановленном для этого месте.

Начато уголовное производство по статье нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

В ночь на 26 мая глава Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр насмерть сбил 23-летнего военнослужащего Национальной гвардии на блокпосту в Киеве.

Судью задержали, по словам сотрудников ГБР, он отказался проходить осмотр на состояние опьянения в больнице. Позже у него принудительно взяли биологические образцы.

27 мая Тандыра отправили под стражу без возможности внесения залога. Судье грозит до десяти лет тюрьмы.