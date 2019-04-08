Под Киевом в ДТП погиб гендиректор Allseeds, помогавший украинским добровольцам Сегодня, 10:41 1224 Цей матеріал також доступний українською Юрий Бутусов/Facebook При каких именно обстоятельствах погиб Слабовский (слева), не уточняется Юрий Бутусов/Facebook

В результате ДТП в Киевской области погиб генеральный директор Allseeds Group Владимир Слабовский.

Об этом у себя в Facebook сообщил глава совета директоров группы Вячеслав Петрище.

"Ушел из жизни мой друг и соратник Владимир Слабовский. Нелепость, не поддающаяся объяснению - авария. Мгновение, и жизни нет", - написал он.

Как рассказал журналист Юрий Бутусов, помимо своей предпринимательской деятельности, Слабовский также занимался помощью украинским бойцам, противостоящим российской агрессии на Донбассе.

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"С самого начала войны он направлял большие ресурсы на помощь украинским воинам. Трудно подсчитать число благодарностей за волонтерскую помощь, которые передали Владимиру Слабовскому. Он сам многократно на машине развозил волонтерскую помощь на фронт, отвлекаясь от управления огромным бизнесом. Тогда, когда это было важней и нужней всего - в 14-15-м годах", - отметил он.

В то же время, где именно и при каких обстоятельствах произошла авария, в результате которой погиб предприниматель, на данное время не известно.