23 октября 2018, вторник

Под Киевом столкнулись Tesla и Skoda, движение по трассе затруднено

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Причины ДТП не уточняются

Причины ДТП не уточняются

Во вторник, 23 октября, на трассе под Киевом произошло ДТП с участием Tesla и Skoda.

Как сообщили в сообществе Киев Оперативный, авария произошла в Обуховском районе.

В результате происшествия его участники отделались легкими травмами.

При этом отмечается, что движение по трассе из-за столкновения затруднено.

Причины аварии пока не известны.

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