Под Киевом столкнулись Tesla и Skoda, движение по трассе затруднено

Во вторник, 23 октября, на трассе под Киевом произошло ДТП с участием Tesla и Skoda.
Как сообщили в сообществе Киев Оперативный, авария произошла в Обуховском районе.
В результате происшествия его участники отделались легкими травмами.
При этом отмечается, что движение по трассе из-за столкновения затруднено.
Причины аварии пока не известны.
Журнал Новое Время №38
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