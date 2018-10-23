Под Киевом столкнулись Tesla и Skoda, движение по трассе затруднено

Во вторник, 23 октября, на трассе под Киевом произошло ДТП с участием Tesla и Skoda.

Как сообщили в сообществе Киев Оперативный, авария произошла в Обуховском районе.

В результате происшествия его участники отделались легкими травмами.

При этом отмечается, что движение по трассе из-за столкновения затруднено.

Причины аварии пока не известны.