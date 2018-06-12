Под Киевом стаффордширский терьер напал на женщину. Врачам едва удалось спасти ее руки

В ночь на 10 июня в Ирпине под Киевом стаффордширский терьер напал на мать своего хозяина. Из-за полученных травм женщина едва не потеряла руки.

Женщина защищалась, но собака оказалась сильнее

Местное издание 04597.com.ua пишет, что инцидент произошел около 23:00 в частном доме. Женщину спасло то, что ей удалось выползти во двор, откуда ее вытащили, отогнув сетку забора.

Директор Ирпинского КП Служба защиты и лечения животных Ирина Мурга, которую вызвала на место событий полиция, рассказала СМИ, что владельцем собаки оказался сын пострадавшей женщины. По его словам, собака никогда не проявляла агрессии, в том числе и в вечер, когда произошел инцидент.

Было понятно также, что женщина защищалась - у собаки были раны на голове, а в доме было много крови и валялся топор.

"Кровавые следы во дворе и в доме, топорик и раны на собаке говорят о том, что женщина пыталась отбиваться от пса, но он оказался сильнее", - рассказывала Ирина Мурга позже.

Как пишут Факты, уже получившая серьезные травмы женщина пыталась спрятаться, но собака бросилась за ней. Пса удалось отогнать и закрыть в комнате только совместными усилиями соседей и полицейских, которых те вызвали, услышав крики о помощи. Очевидцы рассказали, что полицейским пришлось стрелять в воздух, чтобы напугать собаку.

В итоге женщину с травматической ампутацией кистей рук и рваными ранами лица доставили в больницу.

Собаке с помощью шприцемета ввели снотворное. По данным неофициальных источников Фактов пса усыпили.

Руки пострадавшей удалось спасти

11 июня стало известно, что пострадавшая - психотерапевт Юлия Эпельбаум. Сначала на своей странице в Facebook об этом сообщила ее подруга Анна Колева. Она написала, что Эпельбаум находится в больнице в Буче, уже перенесла операцию и нуждается в дальнейшем лечении.

На странице самой Юлии Эпельбаум 12 июня был размещен пост, в котором она благодарит за помощь в лечении. На фото в посте - апарат Елизарова и чек на него, а также ее травмированные руки.

Сын пострадавшей женщины Данил Эпельбаум рассказал Фактам, что врачи смогли спасти руки его матери.

"Мамины руки на месте. Левая, которая пострадала больше, сейчас в аппарате Елизарова, так как у нее раздроблены все кости. Но пальцы все на месте, и она ими уже пытается шевелить. Правда, на левой руке пока не очень получается, но мы надеемся на лучшее", - рассказал он.

По словам медиков, которые передала Фактам директор ирпенского КП Служба защиты животных Ирина Мурга, побывавшая в больнице, после нападения пса кисть левой руки пострадавшей женщины держалась только на сухожилиях и коже, и ей предстоит перенести еще несколько операций. Полный курс восстановления будет длительным.

Почему произошло нападение

У соседей Ирина Мурга узнала, что хозяева любили животное и хорошо за ним ухаживали. Псу на момент нападения было три года, ему сделали необходимые прививки, в том числе от бешенства. Определенно сказать, почему именно собака напала, нельзя.

На странице Юлии Эпельбаум в Facebook есть много фотографий стаффордширского терьера, вероятно, того же, который на нее напал. На фотографиях пес выглядит дружелюбным и охотно общается с людьми, в том числе с самой Юлией Эпельбаум.

Ирина Мурга отмечала, что во время нападения женщину спасло, в частности, то, что собака не была специально натренирована на агрессию. Однако, по ее мнению, причиной неадекватного поведения пса могло стать недостаточное обучение. Мурга подчеркнула, что собаки этой породы требуют постоянных тренировок и сложного процесса воспитания. Но владелец стаффордширского терьера, напавшего на его мать, не учел этого и провел лишь несколько занятий с кинологом.

Особенности породы

Стаффордширский терьер стал распространенной породой в начале XX века. Таких псов использовали как пастухов, охранников и компаньонов.

Некоторых из предков стаффордширских терьеров специально выводили для собачьих боев. В начале XX века боевые качества этой породы перестали быть целью селекционеров, тем не менее, склонность к дракам у псов сохранилась.

По мнению специалистов, владелец стаффордширского терьера должен обладать определенными знаниями, чтобы контролировать пса и не допускать с его стороны агрессивного поведения даже во время еды или игры. Пес должен воспринимать хозяина как вожака стаи, иначе он не станет ему подчиняться. Также с раннего возраста собак этой породы нужно социализировать и приучать к дружелюбному обращению с другими собаками.

Кроме того, стаффордширским терьерам необходимы пробежки и длительные прогулки, малоподвижный образ жизни этой породе не подходит.

НВ