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Под Киевом сожгли автомобиль журналиста, огонь перекинулся на припаркованную рядом машину - видео

Сегодня, 16:13
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Vasyl Krutchak/Facebook

Журналист обвинил в организации поджога военного прокурора

В Четверг, 21 февраля, в селе Ходосовка Киевской области неизвестные сожгли автомобиль Ford Fiesta журналиста Василия Крутчака.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам журналиста, данное происшествие может быть местью за его профессиональную деятельность.

"23 января в помещении Печерского районного суда военный прокурор Виталька Опанасенко (Василий Иванов) заявил, что если я продолжу писать в соцсетях о нем и его родственников, то он побьет меня или сожжет мое авто. Вчера, 21 февраля, я написал пост о том, что подготовил новую тему для "Школы коррупции". В организации поджога моего автомобиля прямо обвиняю военного прокурора Виталия Опанасенко", - написал Крутчак.

Фото: Скриншот со страницы Василия Крутчака/Facebook

При этом, как видно на фото с места происшествия, в результате поджога сгорел также автомобиль, который был припаркован рядом с машиной журналиста.

Фото: Нацполиция

Как заявили в Нацполиции, по данному факту уже начато уголовное производство по ч. 2 ст. ст. 194 УК Украины (от 3 до 15 лет).

Теги:   Поджог Журналист Киевская область

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