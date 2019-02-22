Под Киевом сожгли автомобиль журналиста, огонь перекинулся на припаркованную рядом машину - видео
В Четверг, 21
февраля, в селе Ходосовка Киевской области неизвестные сожгли автомобиль Ford
Fiesta журналиста Василия Крутчака.
Об этом он
сообщил на своей странице в Facebook.
По словам
журналиста, данное происшествие может быть местью за его профессиональную
деятельность.
"23 января в
помещении Печерского районного суда военный прокурор Виталька Опанасенко
(Василий Иванов) заявил, что если я продолжу писать в соцсетях о нем и его
родственников, то он побьет меня или сожжет мое авто. Вчера, 21 февраля, я
написал пост о том, что подготовил новую тему для "Школы коррупции". В
организации поджога моего автомобиля прямо обвиняю военного прокурора Виталия
Опанасенко", - написал Крутчак.
При этом, как видно на фото с места происшествия, в результате поджога сгорел также автомобиль, который был припаркован рядом с машиной журналиста.
Как заявили в Нацполиции, по данному факту уже начато уголовное производство по ч. 2 ст. ст. 194 УК Украины (от 3 до 15 лет).