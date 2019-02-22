Под Киевом сожгли автомобиль журналиста, огонь перекинулся на припаркованную рядом машину - видео Сегодня, 16:13 103 Цей матеріал також доступний українською Vasyl Krutchak/Facebook Журналист обвинил в организации поджога военного прокурора Vasyl Krutchak/Facebook

В Четверг, 21 февраля, в селе Ходосовка Киевской области неизвестные сожгли автомобиль Ford Fiesta журналиста Василия Крутчака.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам журналиста, данное происшествие может быть местью за его профессиональную деятельность.

"23 января в помещении Печерского районного суда военный прокурор Виталька Опанасенко (Василий Иванов) заявил, что если я продолжу писать в соцсетях о нем и его родственников, то он побьет меня или сожжет мое авто. Вчера, 21 февраля, я написал пост о том, что подготовил новую тему для "Школы коррупции". В организации поджога моего автомобиля прямо обвиняю военного прокурора Виталия Опанасенко", - написал Крутчак.

Фото: Скриншот со страницы Василия Крутчака/Facebook

При этом, как видно на фото с места происшествия, в результате поджога сгорел также автомобиль, который был припаркован рядом с машиной журналиста.

Фото: Нацполиция

Как заявили в Нацполиции, по данному факту уже начато уголовное производство по ч. 2 ст. ст. 194 УК Украины (от 3 до 15 лет).