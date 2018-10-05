Под Киевом Славута столкнулась с рейсовым микроавтобусом, один погибший

В ДТП один человек погиб, еще четверо пострадали

В пятницу, 5 октября, под Киевом произошло смертельное ДТП с участием двух микроавтобусов и легкового автомобиля.

Как сообщили в полиции Киевской области, машины столкнулись на автодороге возле села Рогозов недалеко от Борисполя.

По данным полиции, во время столкновения Славуты с рейсовым микроавтобусом, который двигался из Киева в Черкассы, погиб водитель легкового автомобиля. Четверо пассажиров микроавтобуса получили травмы. Их госпитализировали в местную больницу.

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Во время удара на обочину выбросило еще один микроавтобус. Машина получила механические повреждения.

Причины трагедии выясняются правоохранительными органами.